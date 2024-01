ASSURDO! I The Kolors da oggi sono SUPER TIFOSI dello Zalgiris Kaunas

Andrea Trinchieri era andato virale per aver messo in conferenza stampa post primo successo con lo Zalgiris Kaunas la hit dell’estate italiana 2023 dei The Kolors, ovvero Italodisco. QUI se vi siete persi questo capolavoro della comunicazione trinchieriana in salsa lituana.

Non è finita qui perché la boy band italiana ha fatto un video di saluto a tutti i tifosi dello Zalgiris Kaunas e ha fatto un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della stagione sia alla formazione lituana sia a coach Andrea Trinchieri, che ha permesso tutto questo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Warner Music Baltics (@warnermusicbaltics)

Inoltre, hanno chiuso in italiano dicendo che hanno già in mente una scommessa per coach Andrea Trinchieri in caso di vittoria. Non vediamo l’ora di sentire cosa faranno fare i The Kolors al coach italiano con il suo Zalgiris Kaunas, specialmente se riuscirà nell’impresa di portarli ai playoff di EuroLega o almeno al play-in.

Di certo possiamo dire che non ci saremmo mai immaginati di dover scrivere tutto questo su un sito di pallacanestro, ma con Andrea Trinchieri in panchina tutto è possibile, dentro e fuori dal campo. E anche in conferenza stampa post partita.

Leggi anche: “L’NBA È UNA VERGOGNA”, l’ACCUSA di coach Darko Rajakovic dei Raptors dopo la sconfitta coi Lakers