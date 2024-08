La Germania ANNIENTA la Francia e arriva prima nel girone

Francia – Germania 71-85

(28-24, 9-24, 19-21, 25-16)

Non c’è storia in quello che doveva essere il big match del Gruppo B: la Germania annichilisce la Francia sotto tutti i punti di vista, conquistando il primo posto nel girone. Il risultato finale è 71-85 ma il passivo per i transalpini è stato anche maggiore per lunghi tratti del match, con un Franz Wagner scatenato e autore di 26 punti, gli stessi di Dennis Schroder.

Wagner e Schroder danno subito la propria impronta alla partita nel primo quarto, segnando in due i primi 18 punti della Germania. Il primo loro compagno ad aggiungersi al tabellino è Bonga, che segna dalla lunetta e sulla sirena della frazione mette la tripla dall’angolo del 18-24. Nel secondo quarto i tedeschi prendono il largo, complice un’ottima difesa e un gioco molto disorganizzato da parte della Francia, difficoltà già emerse anche nelle precedenti due partite dei Bleus. I transalpini segnano 9 punti di squadra nel secondo periodo e arrivano all’intervallo sotto addirittura 27-48.

Ancora Schroder e Franz Wagner sono protagonisti del terzo quarto, con la star degli Orlando Magic che piazza anche una schiacciata in testa a 4 giocatori francesi per il 44-66. Nell’ultimo periodo la Francia prova un disperato tentativo di rimonta con un parziale di 11-0 con cui i Bleus tornano a -12. Inutile, perché le triple di Bonga e Voigtmann chiudono definitivamente il match: nel finale due triple di Wembanyama accorciano di nuovo fino al risultato finale.

Francia: Ntilikina 3, Batum 8, Albicy 3, Yabusele 8, Cordinier 10, Fournier 10, De Colo, Lessort 5, Gobert 4, Wembanyama 14+12 rimbalzi, Strazel 5, Coulibaly 1.

Germania: Bonga 7, Da Silva, Lo NE, Giffey, Weiler-Babb, Voigtmann 6, F. Wagner 26, Theis 7, M. Wagner 8, Schroder 26, Thiemann 2, Obst 3.

