Tortona supera quota 100 e si sbarazza facilmente di Manresa

Derthona Tortona – BAXI Manresa 102-85

(30-16; 25-22; 25-21; 22-26)

Tortona fa 2 su 2 in Basketball Champions League battendo il Manresa a Casale Monferrato con un Christian Vital da 28 punti e un Arturs Straustins da 22. Per Manresa l’ex Avellino e proprio Tortona, Retin Obasohan, è stato il migliore in campo con 18 punti.

Il primo quarto è stato determinante con un 30 a 16 per i piemontesi, i quali hanno indirizzato e non poco il match, facendo capire agli spagnoli che non ci sarebbe stata storia nella giornata di oggi. Nel secondo e terzo periodo hanno amministrato il vantaggio accumulato e all’ultimo intervallo obbligatorio del match si sono presentati sopra di 21, 80 a 59, non un aspetto banale per una squadra italiana contro una spagnola. Negli ultimi 10 minuti Tortona ha tirato un po’ i remi in barca e hanno perso 4 punti sui 21, vincendo alla fine 102 a 85 contro Manresa.

Tortona: Zerini NE, Vital 28, Kuhse 4, Gortham 16, Candi 4, Denegri 7, Strautins 22, Baldasso 2, Kamagate 14+9R, Biligha 0, Severini NE, Weems 5. All. Walter De Raffaele.

Manresa: Ohams 4, Vescovi 12, Jou 0, Steinbergs 9, Sagnia 4, Saint-Supery 5, Alston 4, Hunt 7, Obasohan 18, Brimah 2, Perez 8, Cate 12.

QUI le stats complete del match.

Leggi anche: Matteo Spagnolo, career-high nella prima vittoria stagionale dell’Alba in EuroLega

Olimpia EA7 Milano, che BATOSTA ad Atene! L’Olympiacos ASFALTA le Scarpette Rosse