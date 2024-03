Che bella Virtus Bologna! Vince e convince contro l’EA7 Milano

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia EA7 Milano 84-75

(24-19; 23-18; 17-17; 20-21)

Bellissima vittoria della Virtus Bologna contro l’Olimpia EA7 Milano, dimostrando ancora una volta di essere tra le due squadre di EuroLega quella che sembra più pronta per vincere lo Scudetto, anche se manca ancora tantissimo. Decisivo il secondo periodo dove i padroni di casa hanno fatto il vuoto e poi hanno gestito. Milano non ha potuto contare su Shavon Shields per un problema al tendine d’Achille sinistro.

1° tempo

La Virtus parte molto bene nel primo periodo e al giro di boa Toko Shengelia segna in contropiede il canestro del +6, 16 a 10. Shabazz Napier prova a tenere in piedi i suoi ma nel finale sale in cattedra Jordan Mickey e al 10′ siamo sul +5 per i padroni di casa, 24 a 19.

L’inizio di secondo periodo è una mattanza per i biancorossi perché subiscono un parziale di 11 a 0 ordito dal Beli e vanno sotto di 16 lunghezze in nemmeno 120 secondi di gioco effettivo. Le VuNere, guidate da Marco Belinelli e Iffe Lundberg, naturalmente godono di questo vantaggio accumulato e gestiscono le forze. Milano è solo Napier, i suoi compagni sono poco o nulla, ma la point guard ex Stella Rossa Belgrado basta per dare un senso alla ripresa. All’intervallo lungo i padroni di casa bianconeri comandano di 4 possessi, 47 a 37.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi entrambe le compagini fanno molta fatica a fare canestro e questo chiaramente va a vantaggio dei padroni di casa. Al 25′ siamo sul 55 a 41 per la Segafredo. Il terzo quarto continua a non essere particolarmente spettacolare per gli amanti del bel basket: tanti errori e tante palle perse, a volte anche banali. L’unico momento veramente degno di nota è proprio sul suono della terza sirena con il canestro di Pippo Ricci che fissa il punteggio sul 64 a 54 per i ragazzi di coach Luca Banchi.

A inizio quarto quarto l’Olimpia cerca di mettere in campo il massimo sforzo per rientrare in partita ma due assist di Polonara e

due triple di Hackett la ricacciano in doppia cifra di svantaggio al giro di boa del periodo. Mirotic e Voigtmann cercano di caricarsi lo sfogo finale dell’EA7 ma un canestro di Awudu Abass in fadeaway sulla sirena ridà il +10 ai suoi e fa esplodere la Segafredo Arena. Alla fine la Virtus Bologna è riuscita a imporsi 84 a 75 su un’Olimpia EA7 Milano che ha perso anche la differenza canestri.

Virtus Bologna: Lundberg 16, Shengelia 11, Dunston 2, Abass 11, Cordinier 4, Belinelli 17, Pajola 3, Mascolo 0, Hackett 10, Mickey 8, Polonara 2, Zizic NE. All. Luca Banchi.

Olimpia Milano: Melli 5, Napier 24, Hall 5, Mirotic 14, Voigtmann 13, Lo 5, Bortolani 0, Tonut NE, Ricci 5, Flaccadori 2, Caruso 2, Hines 0. All. Ettore Messina.

