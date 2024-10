Trapani DEVASTANTE a Treviso! 1a vittoria stagionale per la banda di Repesa

Nutribullet Treviso – Trapani Shark 71-87

(19-21; 22-18; 12-23; 18-25)

La Trapani Shark di Jasmin Repesa e Valerio Antonini ha ottenuto la prima vittoria stagionale in Serie A, tra l’altro in trasferta, a Treviso, e senza Langston Galloway, ancora fuori per infortunio. John Petrucelli ha fatto il Galloway perché ne ha messi 18 e ha permessi ai siciliani di scappare nel secondo tempo, toccando anche il +20.

La gara è stata tutto sommato equilibrata fino alla metà dei terzo periodo, poi però Trapani ha messo la 5a marcia e ha allungato fino ad arrivare a chiudere il terzo periodo sopra di 3 possessi pieni, 53 a 62. Nell’ultimo quarto c’era solo Ky Bowman in campo per Treviso ma chiaramente non è bastato per evitare il pesante KO contro Trapani, che ha messo in mostra tutti i limiti del roster allenato da coach Frank Vitucci.

In generale è stata una buona prestazione di squadra, con anche Tibor Pleiss che ha fatto vedere delle cose interessanti verso il finale di gara dopo un inizio abbastanza complicato. Tornando invece a parlare di Petrucelli, oltre ai punti e ai rimbalzi (5) ha anche recuperato ben 4 palle. Giocatore totale! Alla fine Trapani ha vinto al PalaVerde contro Treviso per 87 a 71.

Treviso: Bowman 22, Harrison 4, Torresani 5, De Marchi 0, Mascolo 5, Martin 0, Mazzola 5, Mezzanotte 0, Olisevicius 9, Alston 8, Paulicap 2, Macura 11. All. Francesco Vitucci.

Trapani: Notae 11, Horton 9, Robinson 10, Rossato 9, Alibegovic 13, Petrucelli 18, Yeboah 10, Mollura 0, Pleiss 7, Gentile 0, Pullazi 0. All. Jasmin Repesa.

QUI trovi le stats complete del match.