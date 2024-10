Ale Gentile DOMINA e l’Urania fa 3/3: Assigeco Piacenza KO

Una grandissima Urania Milano guidata da Ale Gentile vince la 3a gara su 3 disputate in campionato, questa volta contro l’Assigeco Piacenza, dopo i successi contro la Fortitudo Bologna e la Scaligera Verona.

Indubbio protagonista del match ancora una volta il fratello di Stefano e figlio di Nando, autore di 19 punti ma anche 7 assist, 6 rimbalzi e 6 falli subiti. Ci sono anche 7 palle perse però in generale ha chiuso con una valutazione di 24, la migliore di tutto il match.

Dopo 3 gare in Serie A2 possiamo dire che Ale Gentile domina in questa categoria, ora che si è ripreso a pieno e che sta bene fisicamente, non come ai tempi di Udine che arrivavano da quel brutto incidente accaduto a Formentera.

Naturalmente l’Urania Milano non è stata solo Gentile contro l’Assigeco Piacenza perché altri 3 giocatori sono andati in doppia cifra: Giddy Potts con 15 punti, Andrea Amato con 13 e Giordano Pagani con 11. Alla fine i padroni di casa hanno vinto all’Allianz Cloud per 86 a 73.

Stiamo a vedere se la formazione milanese continuerà con questo ritmo oppure se a un certo punto incapperà in qualche KO inaspettato. Di sicuro l’inizio di stagione è stato a dir poco incoraggiante.

Urania Milano: Gentile 19, Potts 15, Amato 13, Pagani 11.

Assigeco Piacenza: Grimes 29, Serpilli 12, Querci 11, Brandford 10.

QUI trovi le stats complete del match.