Repesa: “C’è GELOSIA perché Trapani ha rotto gli equilibri! Obiettivi? Non sono qui per vedere il mare…”

Jasmin Repesa, neo allenatore dei Trapani Shark, ha commentato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna abbonamenti gli obiettivi dei siciliani e il pensiero che c’è intorno alla società granata:

“Partiamo da una base molto solida, non dobbiamo sbagliare gli acquisti e quindi non dobbiamo avere fretta. Ci serve trovare una chimica di altissimo livello, questo permette alle squadre di arrivare fino in fondo. La chimica è fondamentale in tutti gli sport. Non è importante da dove arriveranno i giocatori che andremo a prendere, se dagli Stati Uniti, dall’Est Europa o dall’Africa. L’importante è che siano i giocatori giusto al posto giusto”.

“Trapani ha rotto gli equilibri del basket italiano. Si sapeva chi doveva vincere e chi doveva lottare per vincere. A qualcuno non piace Trapani oggi per gelosia. A qualcuno non piace perché è ‘impaurito’. Repesa non è venuto a Trapani per vedere il mare, anche a Dubrovnik c’è un bel mare”.

Insomma, Jasmin Repesa vuole fare bene con i Trapani Shark e Valerio Antonini l’ha assunto per questo motivo. Stiamo a vedere fino a dove i siciliani riusciranno ad arrivare.

Leggi anche: Trapani Shark, Antonini di nuovo contro LNP: “DILETTANTISMO allo sbaraglio! Mio DASPO figlio del Paese in cui siamo…”