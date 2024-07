Italbasket, finalmente si accelera per far diventare azzurro DiVincenzo

Donte DiVincenzo si avvicina all’Italbasket.

Dopo l’apertura del diretto interessato dei mesi scorsi e qualche tentennamento della FIP, scottata dal caso Banchero, sembra che la Federazione abbia deciso di accelerare per la naturalizzazione della guardia dei New York Knicks. Il DiVincenzo visto quest’anno in NBA di sicuro avrebbe fatto molto comodo all’Italia vista a San Juan. E probabilmente potrà fare comodo all’Italbasket che giocherà gli Europei 2025, a patto di guadagnarsi la qualificazione, nuovamente con Gianmarco Pozzecco in panchina.

A spingere DiVincenzo verso l’azzurro arrivano le parole del presidente federale Gianni Petrucci a Il Corriere dello Sport: “Stiamo lavorando per far diventare italiano il più forte (fra i naturalizzabili, ndc), Donte DiVincenzo“.