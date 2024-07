Summer League – Ancora Bronny James! Il figlio d’arte decisivo nella vittoria dei Lakers sui Cavs

Nuova prestazione di buon livello per Bronny James in Summer League.

Dopo due prove opache, il figlio di LeBron aveva dato un contributo importante nella prima vittoria dei Los Angeles Lakers a Las Vegas. Nella notte si è ripetuto, aiutando LA a conquistare la seconda vittoria della sua SL. Bronny ha messo insieme 13 punti, cinque rimbalzi, tre assist e due stoppate (tirando 5/10 dal campo e 1/3 dall’arco) nella vittoria 93-89 dei Lakers sui Cleveland Cavaliers.

In casa gialloviola continua a mettersi in mostra Dalton Knecht, 17a scelta assoluta dell’ultimo Draft, autore di 20 punti e 7 rimbalzi. In campo per i californiani anche Tommy Kuhse, playmaker che ha recentemente firmato per Tortona e ha firmato 6 punti.