Trapani Shark, Gallinari e Spissu sono delle opzioni possibili?

Da tempo i tifosi della Trapani Shark sognano l’arrivo di Danilo Gallinari e Marco Spissu, due dei giocatori più talentuosi del basket italiano, ma le speranze si sono infrante recentemente.

Il patron granata, Valerio Antonini, ha sempre avuto l’ambizione di completare il roster con un grande nome, cercando di attrarre Gallinari, fermo dalla fine della scorsa stagione, quando militava a Milwaukee. Il classe 1988 è ancora alla ricerca di un ultimo contratto NBA, per chiudere la sua carriera al più alto livello possibile.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Prealpina, il sogno Trapani-Gallinari sembra svanito, con il giocatore che non sarebbe intenzionato a trasferirsi in Sicilia, nonostante non ci sia mai stata un’offerta dalla formazione granata. Un altro sogno che si spegne riguarda Marco Spissu, a lungo inseguito dai dirigenti trapanesi, ma che ha scelto di rimanere soddisfatto della sua esperienza in Spagna con il Zaragoza.

Con questi due obiettivi sfumati, le prospettive per la squadra di Antonini si fanno più complesse, ma non disperate. Infatti, secondo il quotidiano, la Trapani Shark, dopo i sogni infranti di Gallinari e Spissu, potrebbe orientarsi verso il mercato degli stranieri, mirando a un “big” escluso dall’EuroLega. Stiamo a vedere cosa riuscirà a fare Valerio Antonini e la dirigenza del club siciliano.

Leggi anche: Bryce James, secondogenito di LeBron, ha scelto college in cui giocherà dal prossimo anno