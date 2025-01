Com’è andato l’esordio di D’Angelo Russell con i Brooklyn Nets?

C’era grande attesa per rivedere D’Angelo Russell con la maglia dei Brooklyn Nets, dopo lo scambio che lo ha riportato in bianconero nei giorni scorsi. L’ex Lakers ha disputato la sua prima partita con i Nets questa notte, perdendo sul campo dei non irresistibili Toronto Raptors 130-113. Russell è però stato tra i migliori in campo della squadra di coach Jorge Fernandez, uscendo dalla panchina e realizzando 22 punti in 26′, di cui 16 punti nel primo tempo, con anche 8 assist.

Un ottimo esordio a livello personale che ha visto D-Loading tirare anche 9/13 dal campo, con 7/7 da due e 2/6 da dietro l’arco. Percentuali che non si erano mai viste in questa stagione con la maglia giallo-viola: i 22 punti sono inoltre il secondo miglior bottino stagionale del giocatore dopo i 28 del 9 dicembre contro Portland.

“THE CROSS…THE SAUCE!” DLO HAS 16 POINTS IN THE FIRST HALF 🔥 pic.twitter.com/s2cGjwG9Ne — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 2, 2025

Nella sua prima esperienza ai Nets, tra il 2017 e il 2019, avevamo visto il miglior D’Angelo Russell della sua carriera, con il giocatore che era stato un boarderline All Star. Chissà che ora non possa tornare a quei livelli, lontano dai riflettori di Los Angeles.