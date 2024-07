“Non penso che Bronny sia un pro”: il labiale incastra Jaylen Brown

Quella di ieri notte contro Boston è stata la quarta partita persa dai Los Angeles Lakers su quattro disputate in Summer League. Ancora una volta Bronny James, sul quale punta lo sguardo di tutto il mondo NBA, ha deluso segnando solo 2 punti in 25′ con 1/5 al tiro. Bronny è stato esaltato di nuovo per qualche giocata difensiva, ma nel complesso la sua partita è stata insufficiente come le precedenti. Ormai stanno iniziando a storcere il naso anche alcuni colleghi: Jaylen Brown, presente in tribuna a Las Vegas, è stato pizzicato a parlarne con la fidanzata, Kysre Gondrezick.

“Non penso che Bronny sia un pro” si legge dal labiale di Brown. “Credo che giocherà sicuramente con la squadra in G-League” gli ha risposto la ragazza, che ha all’attivo 24 partite in WNBA. L’ultimo MVP delle Finals non si è però detto d’accordo: “Secondo me per via del suo nome giocherà invece con i Lakers”.

Insomma anche alcuni colleghi vedono Bronny James come il “raccomandato”, d’altronde le sue prestazioni in Summer League finora non hanno fatto nulla per smentirlo. Una volta che si inizierà a fare sul serio bisognerà vedere quanto spazio James Jr avrà nei Lakers, visto che comunque ha firmato un quadriennale garantito.

Jaylen Brown: “I don’t think Bronny [James] is a pro.” Kysre Gondrezick: “I think he’ll be on the G-league team for sure.” JB: “I don’t think so, I think because of his name he’ll be on the Lakers.” 👀 (via @NBCSCeltics)pic.twitter.com/XNXeAT0wUZ — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 16, 2024

