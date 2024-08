Draymond Green ai liceali: “Smettetela di protestare e pensate a lavorare”

Draymond Green ha fatto un bellissimo discorso a un gruppo di liceali. La stella dei Golden State Warriors ha parlato dell’importanza di limitarsi nelle proteste, specialmente da giovani, per restare con i piedi per terra e pensare a migliorarsi.

Discorso ineccepibile ma fa un po’ sorridere che provenga da uno dei giocatori NBA che ha un rapporto più conflittuale con i direttori di gara.

Questo un estratto delle sue parole, riprese da Swish Cultures e rilanciate da Cronache.

Voi ragazzi volete tutti giocare come Curry ma poi quando vi fischiano tre falli iniziate a lamentarvi con gli arbitri e vi beccate un tecnico. Sapete quanto mi sono costati i falli tecnici in carriera? 2,5 milioni di dollari. Che è più di quanto guadagneranno in una vita intera molti di voi, così come è più di quanto abbia guadagnato mia madre. Non avete ancora fatto niente perciò non potete lamentarvi dei falli. Tanti liceali sembrano forti alla vostra età ma non significa nulla. Tutti quelli che sembravano migliori di me quando ero un ragazzino dove sono adesso? Credervi forti vi porta solamente a una cosa: a smettere di impegnarvi. Quindi siate intelligenti e smettetela di protestare, chi piange non ottiene nulla.