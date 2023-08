Trentino Basket Cup: la Turchia chiude terza, Capo Verde demolito

La Turchia di Ergin Ataman ha terminato al terzo posto in classifica la Trentino Basket Cup vincendo largamente 90 a 63 contro Capo Verde che non è praticamente mai stato in partita, com’è successo anche ieri contro la Cina.

Miglior marcatore del match e MVP del match Furkan Korkmaz con 21 punti, in doppia cifra anche Kabaca (15), quella della tripla da 28 metri di ieri, e Ulubay (11). A Capo Verde non basta il “solito” Almeida (secondo ventello per lui dopo quello contro la Cina).

