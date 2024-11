Trento e le 7 meraviglie d’Italia

La Dolomiti Energia Trento ha vinto anche ieri sera ed è arrivata così a 7 vittorie in 7 gare di Serie A. I leader dei trentini sono senza dubbio Jordan Ford ed Anthony Lamb, i quali stanno viaggiando rispettivamente a 16.1 e 15.9 punti di media in LBA. Molto bene anche Myles Cale con quasi 13 punti ad allacciata di scarpe.

Il vero fenomeno di Trento però siede in panchina e si chiama Paolo Galbiati. Il contesto trentino è perfetto per uno come lui che ha sempre avuto la fortuna di allenare in settori giovanili di alto livello e quindi anche giovani giocatori molto forti.

A Trento si viaggia dai nati nel 1996 a quelli nel 2007, ad eccezione di Toto Forray che è un classe 1986, l’unico però. La maggior parte sono dal 1998 in poi, tutti vogliosi di di diventare giocatori di EuroLega o di alta EuroCup. Questo è il segreto della Dolomiti Energia: la voglia di migliorarsi. Ogni giorno.

Il successo di 34 punti contro Milano è stato solo il punto più alto di un percorso lungo ormai 2 mesi che li ha visti battere squadre molto forti, anche in Europa, e vincere in campi ostici, a volte dei veri e propri fortini.

Al momento è difficile pronosticare dove potrà arrivare questa Trento, sarà molto importante capire come reagiranno al momento della stagione in cui subiranno 2 KO di fila in Serie A (perché è fisiologico che accada).

Nel mentre comunque possiamo dire con quasi certezza che parteciperanno anche nel 2025 alle Final Eight di Coppa Italia, traguardo non semplice da raggiungere perché, mai come quest’anno, la competizione è altissima e le squadre che lottano/lottavano per ambire a quel traguardo sono/erano tantissime.

Infine vogliamo fare i complimenti alla società dell’Aquila Basket Trento perché è un unicum nel nostro basket e ci auguriamo che altri possano emulare questo modello così da avere un basket italiano sempre più solido e con una programmazione dietro.

