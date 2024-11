Perché Gilbert Arenas non è convinto del talento di Cooper Flagg?

Cooper Flagg, matricola di Duke, è diventato il nuovo grande talento del basket universitario, ma Gilbert Arenas non è ancora convinto che si tratti di un prospetto di alto livello.

Nonostante i primi successi statistici e gli highlights di Flagg, Arenas ritiene di non averlo ancora visto mostrare un talento d’élite contro un avversario formidabile.

“Devo guardare altre partite, perché le squadre contro cui ha giocato finora non sono nemmeno di serie D. Come ha giocato contro ASU, ha fatto fatica. L’altra partita in cui ha fatto un’ottima figura era una squadra di serie D-2. Per questo ho detto che devo guardare altre partite se voglio fare il tifo per lui perché al momento non mi ha impressionato”.

Prima ancora che iniziasse la stagione di basket universitario 2024-2025, il mock draft NBA dava Flagg come il miglior prospetto della classe entrante. Il ragazzo che ha fatto parlare di sé sui social media era il prospetto numero 1 tra le matricole della classe 2024, proveniente dalla rispettata Montverde Academy.

Gilbert Arenas ha considerato l’associazione di Cooper Flagg con la Montverde Academy un punto negativo del suo profilo. Il 42enne conduttore del podcast ha affermato di non essere riuscito a determinare con precisione le capacità dell’ala al liceo a causa del talento schiacciante della squadra. Montverde aveva 6 giocatori tra le prime 100 reclute di ESPN del 2024, di cui 3 nella top 10.

