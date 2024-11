Lo scout internazionale più giovane della storia NBA lascia i Lakers per i turchi del Manisa

Can Pelister, uno dei fondatori del sito TrendBasket, si è unito al team scout dei Los Angeles Lakers nel 2017 ed è diventato lo scout internazionale più giovane della storia. Can, che nonostante la giovane età attira l’attenzione con i suoi successi in carriera, lascerà l’organizzazione e diventerà l’amministratore delegato del Manisa Basketball nella Super League turca, secondo la notizia trasmessa a ESPN.

Si è appreso che Can Pelister, il nuovo amministratore delegato del Manisa Basket, che ha fatto sentire la sua voce cedendo giocatori NBA come Chris Chiozza e Saben Lee, intende continuare ad attrarre giocatori americani che vogliono entrare a far parte dell’EuroLega o tornare in NBA.

Insomma, aspettiamoci di vedere presto tanti giocatori di medio livello NBA che decideranno di trasferirsi in Turchia alla corte di Can Pelister, un po’ come successo a Saben Lee prima di trasferirsi al Maccabi Tel-Aviv, anche grazie a una super prestazione da 43 punti in EuroLega.

Stiamo a vedere chi sarà il prossimo nome che il Manisa Basket di Pelister metterà sotto contratto e che proverà a lanciare nel basket europeo o rilanciare in quello NBA.

Leggi anche: Delonte West è stato di nuovo arrestato: ecco qual è la situazione dell’ex giocatore NBA