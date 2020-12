Treviso scappa nel secondo quarto, resiste alla rimonta e batte Cremona

DE’ LONGHI TREVISO 101-90 VANOLI CREMONA

(22-21, 30-19, 27-26, 22-24)

I trevigiani sospinti da Logan provano subito la prima fuga sul +6, tuttavia Williams con un gioco da tre punti tiene Cremona attaccata alla sfida (15-12). Se per Treviso c’è Logan, per la Vanoli esce fuori un superbo Lee che inizia a prendere il controllo del pitturato. E’ proprio un canestro del centrone USA a mandare in archivio la prima frazione su un equilibratissimo 22 a 21. I padroni di casa in avvio di secondo quarto vanno subito sul +7, ci pensa poi Poeta a sbloccare l’attacco lombardo. Imbrò tenta il nuovo allungo con un canestro da tre, Cournooh dal canto suo mette a segno un paio di canestri che tengono Cremona attaccata nel punteggio (34-30). Williams di prepotenza affonda la schiacciata che riavvicina Cremona a un solo possesso di distanza ma i canestri del solito Logan e Russell costringono Galbiati al time-out (40-32 al 16’). Treviso è in fiducia e, dopo la schiacciata di Mekowulu, apre un parziale 17 a 7 per il massimo vantaggio sul +15. Poeta segna l’ultimo canestro del quarto che chiude il primo tempo sul 52-40.

Nel terzo quarto gli attacchi continuano a dominare le difese (15-15 dopo soli 4′) ma Cremona accusa un leggero appannamento fisico e la De’ Longhi aggiorna il massimo vantaggio (+18). Timeout di Galbiati che risulta immediatamente efficace tanto che Cremona si ricompatta e con un parziale di 8 a 0 si riporta sul -10 (76-66) prima di un’altra tripla di un positivissimo Imbrò che chiude il terzo quarto sul 79 a 66. La Vanoli cerca la disperata rimonta in avvio di quarto quarto, Lee banchetta nel pitturato, Hommes ne aggiunge altri cinque ed in un amen la Vanoli torna a soli due possessi di svantaggio (79-73 al 32’). L’ex di giornata Akele chiude il parziale cremonese ma un’altra tripla di Hommes porta Cremona a solo 4 di distanza. Russell non ci sta e con tripla e successivo recupero su Poeta rilancia Treviso sul +9. Nuovo 5 a 0 di un favoloso Hommes (26 punti a fine partita) coadiuvato da TJ Williams ma Logan (anche per lui il referto segna 26 alla voce punti) decide di ergersi nuovamente a protagonista e prima con un incredibile canestro da due su una gamba sola e poi con la tripla decisiva sigilla la vittoria per Treviso che così conquista la quinta vittoria su 10 partite.

Treviso: Russell 16, Logan 26, Vildera 4, Bartoli NE, Imbrò 13, Piccin NE, Chillo 5, Mekowulu 15, Sokolowski 8, Carroll 2, Akele 12.

Cremona: T. Williams 14, Trunic NE, K. Williams 16, Poeta 6, Mian 6, Lee 13, Cournooh 9, Palmi, Hommes 26, Donda NE.

Nato immerso nella nebbia e nell’afa di Cremona nell’agosto 1989, in cura invano per overdose di palla a spicchi… Cestisticamente, sanguino verde.

A tempo perso faccio il dentista, ma niente di serio!