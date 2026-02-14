Trieste domina tra le mura amiche e non lascia scampo a Napoli

PALLACANESTRO TRIESTE – GUERRI NAPOLI BASKET 110 – 84

(38-23; 32-22; 20-22; 20-17)

Al PalaTrieste andava in scena l’incontro tra la Pallacanestro Trieste, sesta in classifica e reduce da tre sconfitte di fila tra campionato e BCL, che affrontava il Napoli Basket, decimo in graduatoria e a secco da ben sei partite, valido per la 20° giornata della LBA Serie A. Alla fine a portare a casa il risultato sono proprio i padroni di casa, che dominano letteralmente il match dal primo all’ultimo minuto e fanno innamorare ancora di più il proprio pubblico nel giorno di San Valentino. Ramsey chiude così con 24 punti, Toscano-Anderson con 18 e Brown con 17 punti, mentre alla Guerri non bastano i 24 punti di Flagg e i 20 di Bolton per contrastare il dominio giuliano. Di seguito il recap del match.

Brown e Ramsey partono subito forte e Trieste si trova immediatamente sul 9-0. Flagg e Totè ci provano, ma Sissoko e compagni resistono restando a +9. Napoli però non molla, così con Flagg e poi con Bolton trova anche il -6 . Ramsey allora si mette in proprio per il 18-8 che riporta i padroni di casa in sicurezza. Totè e compagni tentano ancora di rientrare ma Trieste fa buona guardia fino al termine del periodo. El-Amin ci prova nel finale, ma Trieste chiude avanti il quarto 38-23 grazie a Candussi e Toscano-Anderson. Il secondo periodo ha un avvio lento, così tocca sempre ad El-Amin sbloccarlo dopo due minuti (-12), ma la reazione giuliana non tarda ad arrivare e Ramsey ristabilisce le distanze. Bolton e Totè non mollano, ma prima Uthoff e Ross e poi Sissoko e Ramsey allungano le distanze e Trieste tocca addirittura quota +22. Flagg e Bolton sono gli ultimi a mollare e provano a a rimettere Napoli in partita. Compito arduo perché Toscano-Anderson e compagni non rallentano e il primo tempo si conclude 70-45.

Al rientro in campo Sissoko segna subito il +27. Mitrou-Long e compagni però sono ancora vivi: così Totè e Flagg provano ad accorciare (-23). Ross e i suoi però sono in giornata di grazia e allungano nuovamente fino all’80-51. Trieste torna così a comandare il match, nonostante Napoli si rifaccia sotto con i soliti Bolton e Mitrou-Long spingendosi fino al -19 dopo la tripla di Treier. Toscano-Anderson però risponde presente e i padroni di casa chiudono avanti 90-67 il terzo periodo, con gloria anche per Iannuzzi. Con l’ultimo quarto che serve ormai solo per le statistiche Brown e compagni giocano in tranquillità, mentre Flagg e Totè cercano di rendere la sconfitta meno amara possibile tornando anche a -17. Ross e Ramsey allora decidono che è arrivato il momento di scavallare quota 100, così a meno di cinque dal termine il tabellone recita 101-80. La gara si avvia così verso la sua naturale conclusione dopo un lungo garbage time in cui i padroni di casa fanno esordire anche Cinquepalmi, che segna anche i suoi primi punti in Serie A. Finisce 110-84.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 18, Ross 14, Cinquepalmi 0, Deangeli 4, Uthoff 9. Ruzzier 0, Sissoko 14, Candussi 3, Iannuzzi 5, Brown 17, Brooks ne, Ramsey 24;

Coach: Israel Gonzalez

GUERRI NAPOLI BASKET: Flagg 24, Mitrou-Long 11, El-Amin 9, Faggian 0, Gloria ne, Treier 3, Gentile 0, Simms 2, Esposito ne, Totè 13, Bolton 20;

Coach: Alessandro Magro