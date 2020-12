Trieste-Trento, Dalmasson nel post partita: “Con questa vittoria abbiamo voltato pagina e ritrovato il giusto entusiasmo”

Ritrova la vittoria l’Allianz Pallacanestro Trieste che sul parquet dell’Allianz Dome ritrova la vittoria conducendo per tutti e quaranta i minuti e chiudendo a +10 sulla Dolomiti Energia Trentino.

Grande soddisfazione dai protagonisti della partita in sala stampa. Così coach Dalmasson commenta l’importante vittoria: “Questa vittoria dà quel morale che mancava negli ultimi mesi. Credo che questa vittoria dia entusiasmo e ci faccia cambiare pagina. Se andiamo in campo determinati come stasera possiamo fare bene. Stasera abbiamo aumentato la capacità di tenere il campo e questo ci ha permesso di battere Trento.

Henry è stato tanto in panchina è vero, è uno dei giocatori che fatica di più a recuperare, poi credo che Alviti abbia fatto una grande prestazione, la sua partita credo parli da sé.

Domani torneremo in palestra, avremo bisogno di staccare e recuperare un po’ di energie. Credo però che domani sia più facile tornare in palestra e ci torniamo volentieri. Mercoledì abbiamo una partita proibitiva contro Venezia però adesso dobbiamo proseguire il nostro cammino”.

Parola anche a Marcos Delìa che ha dimostrato grande carattere sul parquet: “È stata una vittoria importante, ci voleva per la classifica e per aumentare la nostra autostima. Abbiamo dimostrato di giocare un gran basket, con una grande difesa e con buona circolazione di palla. Siamo stati concentrati tutta la partita ed è stata la chiave della nostra vittoria.

È stata anche una partita difficile, Williams è un grande giocatore, ho cercato di togliergli la possibilità di giocare il gioco che più predilige e sono contento per la vittoria di squadra, è questa la cosa che stasera contava di più. Ora possiamo guardare fiduciosi al proseguo della stagione”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.