Trinchieri litiga con il giornalista, poi fanno pace grazie a una bottiglia di vino

Domenica scorsa lo Zalgiris Kaunas ha perso in campionato. E questa già di per sé è una notizia, nonostante il ko sia arrivato contro i campioni in carica del Lietuvos Rytas.

Come spesso accade quando arriva una sconfitta in patria, sono piovute critiche sullo Zalgiris e di riflesso sul suo coach, Andrea Trinchieri. In particolare la stampa locale non ha ancora “perdonato” al tecnico la mancata conquista del trofeo nazionale, cosa che era accaduta solamente un’altra volta dopo il 2010. In particolare il giornalista Tautvydas Kubilius ha parlato di squadra demotivata rispetto agli avversari e la domanda è velocemente diventata una discussione accesa con il tecnico italiano, secondo il quale la vittoria non deve mai essere data per scontata. Trinchieri ha definito “poor” il cronista, anche se il giorno dopo il club ha aggiustato il tiro, spiegando che l’aggettivo non era riferito alla persona ma a una valutazione non esaustiva della situazione da parte sua.

In ogni caso Trinchieri ha chiuso le polemiche scusandosi apertamente con il diretto interessato. L’allenatore lombardo lo ha omaggiato una bottiglia di vino presa direttamente dalla sua collezione personale. Si tratta presumibilmente di un bianco, visto che Trinchieri ha consigliato di accompagnarlo con pesce o formaggio. Consegnando il regalo, il coach ha chiesto scusa numerose volte, rimarcando la sua volontà di non voler essere divisivo e rispettoso dei giornalisti, pur non condividendo alcune opinioni.