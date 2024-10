Nuova irregolarità, un’altra sanzione per il Monaco

Continua il periodo difficile per il Monaco.

Nelle scorse settimane la squadra del Principato aveva ricevuto una sconfitta a tavolino e 20.000 euro di multa per alcune irregolarità nel contratto di Mike James. Adesso emergono nuovi problemi riguardo gli accordi con i giocatori.

Il Monaco, infatti, ha mandato in campo diversi atleti che non erano stati regolarizzati durante la pre-season, in particolare nelle amichevoli giocate in Spagna. La mancanza costerà ai monegaschi un’altra multa di 18.500 euro, di certo una cifra non molto significativa per un club con budget plurimilionario.

Il club ha ammesso l’errore, additandolo all’inadempienza, per motivi di salute, da parte del dipendente addetto. Per questo motivo non ci sarà alcun ricorso in appello.