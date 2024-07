Italia-Porto Rico: a che ora si gioca e dove vederla in TV

Dopo la netta vittoria sul Bahrain (+61, 114-53), la più ampia di sempre in un torneo Pre Olimpico e il quarto scarto più rilevante nella storia della Nazionale, gli Azzurri dell’Italia sono tornati al lavoro per preparare la delicatissima sfida contro il Porto Rico (ore 2.30 del 5 luglio in Italia, live DAZN, Sky Sport Max, Now e in streaming su Courtside1891 FIBA). I padroni di casa hanno debuttato battendo nettamente proprio il Bahrain 99-56.

Il match tra Italia e Porto Rico sarà dunque quello che definirà le prime due posizioni nel girone e gli accoppiamenti in semifinale. Nel girone A, la Lituania ha battuto Messico e Costa d’Avorio prendendosi la prima posizione. I baltici aspettano dunque la perdente di Italia-Portorico.

La squadra di Nelson Colon si presenta ai nastri di partenza con forti ambizioni e la volontà di stupire. E’ stato forte infatti il desiderio di poter ospitare il FIBA Olympic Qualifying Tournament e tra i principali promotori c’è stato Carlos Arrojo, indimenticato playmaker dei “Boricuas” con una brillante carriera in NBA e in Europa e oggi personaggio di spicco della Federazione portoricana.

Fonte: ufficio stampa FIP

Leggi anche: Giannis Antetokounmpo DOMINA la Repubblica Dominicana: esordio vincente per la Grecia

La Lituania rischia grosso, ma nel finale ha la meglio sulla Costa d’Avorio