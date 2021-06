UFFICIALE: rinnovato l’accordo di sponsorizzazione tra Openjobmetis e Pallacanestro Varese

Un post di Pallacanestro Varese per lasciarsi alle spalle una tempesta. La società e Openjobmetis restano insieme, in via ufficiale, anche per il prossimo anno.

“Ogni promessa va onorata” queste le parole dell’Amministratore Delegato di OJM, Rosario Rasizza che era stato protagonista di una conferenza stampa in cui, il mese scorso, aveva annunciato che avrebbe prolungato l’accordo di sponsorizzazione con Varese per spiegare il significato di un tweet, difficile da interpretare, pubblicato il giorno prima dell’ultima giornata di campionato.

Un’ottima notizia per i tifosi e soprattutto per le classe della società, che poco più di una settimana fa, ha siglato un accordo sempre inerente alle sponsorizzazioni con una società della provincia varesina. Si tratta di Prevcom, la quale sarà sponsor di maglia e porterà alle casse della Pallacanestro Varese 100mila euro. Due ottime notizie in fase di programmazione per la strutturazione della squadra per la prossima stagione sportiva.

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.