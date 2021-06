Con la scusa della vittoria dell’MVP, negli ultimi giorni stanno venendo raccontati parecchi retroscena e storie sulla carriera e la vita privata di Nikola Jokic. Ad esempio è emerso che il Partizan Belgrado, da ragazzino, lo scartò perché troppo grasso. Vic Lombardi di AltitudeTV un paio di giorni fa ha chiesto invece al centro serbo dei Denver Nuggets se abbia mai pensato di lasciare il basket per concentrarsi su qualcos’altro. La risposta di Jokic è stata sorprendente:

I asked the MVP if he ever grew tired of basketball:

“I quit when I was 12 or 14. I quit for like six months. I just wanted to race horses. But my dad convinced me to play again. I returned for one game but I told the coach I had to to leave at halftime for another horse race” pic.twitter.com/lbMthDNAHA

— Vic Lombardi (@VicLombardi) June 9, 2021