Umberto Gandini: “Abbiamo un piano per ritornare al 100%”

Il tema della riapertura dei palazzetti sta tenendo attirando l’attenzione di tutti in queste settimane.

Le squadre hanno cominciato i ritiri e le preparazioni in vista della nuova stagione, che prenderà il via con la Supercoppa. Il CTS e il Consiglio dei Ministri hanno dato il via libera per predisporre la vendita dei biglietti per il 35% della capienza,

Il Presidente della Legabasket Serie A, Umberto Gandini, ha rilasciato un intervista al “Corriere dello Sport“, dove ha affrontato anche questo tema:

“La Lega Basket ha scelto di portare all’attenzione dell’esecutivo, attraverso Valentina Vezzali, un piano per ritornare al 100% della capienza degli impianti: ingressi solo per chi ha il “Green Pass” o doppia dose vaccinale o è guarito dal Covid.” “Sono stati presentati numerosi emendamenti che mirano ad ottenere il 75% per gli stadi e il 50% per i Palasport.“

Gandini poi è intervenuto per tutelare le squadre iscritte al campionato: la cosa che maggiormente preoccupa il presidente della Legabasket è la mancanza di un paracadute nel caso i palazzetti dovessero essere chiusi di nuovo.

“Ho chiesto che il Governo stabilisca prima della partenza della stagione le decisioni che verranno adottate per far fronte a questa eventualità. Non è possibile che tutto il peso economico di una situazione simile gravi ancora sui club.“