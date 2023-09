Mitrou-Long ha raccontato una storia ASSURDA su Gigi Datome

Durante la sua stagione a Milano, Naz Mitrou-Long ha giocato al fianco di Gigi Datome, che si è appena ritirato dal basket dopo aver disputato con l’Italia la Coppa del Mondo FIBA.

Osservandolo, Mitrou-Long ha capito quanto Datome fosse importante per la squadra e come la sua presenza avesse cambiato il tono del club, come ha raccontato a BasketNews.

“Senza Gigi non credo che avremmo vinto il campionato italiano, è stato incredibile vedere le cose che ha fatto. È stato il protagonista di una delle più belle storie di basket che abbia mai visto in vita mia. È una storia alla Kobe Bryant. Gigi si è slogato un dito. È andato in panchina, gli hanno rimesso il dito al suo posto, è rientrato in campo e ha segnato due jumper subito dopo. Non voleva che nessuno vedesse quello che stava facendo, si è tenuto in disparte, ma questo la dice lunga sul carattere e sul tipo di giocatore che è. Per me è uno dei più grandi di sempre”.

Bellissime parole di Naz Mitrou-Long su Gigi Datome, che descrivono davvero cos’è stato in campo il ragazzo di Olbia.

