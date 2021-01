Un tifoso critica le sue percentuali, Danny Green gli risponde per le rime

Momento difficile per i Philadelphia 76ers, alle prese con tantissime assenze dovute ai protocolli anti Covid-19 in seguito alla positività di Seth Curry.

Al di là delle dure critiche di Joel Embiid e Doc Rivers alla NBA per la gestione della questione, i Sixers (condizionati dal roster corto) hanno perso due partite consecutive, l’ultima delle quali contro gli Atlanta Hawks. In questa occasione una prova tutt’altro che memorabile per Danny Green, autore di due soli punti con 0/9 al tiro. Prestazione che gli è costata la critica di uno dei pochi tifosi presenti in tribuna, il quale l’ha invitato caldamente a migliorare le sue percentuali. Mentre stava tornando negli spogliatoi Green, abbassandosi la mascherina per essere certo di farsi capire, ha risposto con una frase breve ma significativa: “Ho vinto tre anelli”.

NSFW: A fan went at Danny Green after his 0-10 shooting night yesterday. (via GuruKnowsRadio) pic.twitter.com/VGfzrmphmS — Legion Hoops (@LegionHoops) January 12, 2021

Foto: inquirer.com

