Una FORTITUDO BOLOGNA GUERRIERA vince gara-3 contro Trapani e allunga la serie

Fortitudo Bologna – Trapani Shark 63-59

(25-11; 9-15; 14-17; 15-16)

Clamorosa partita della Fortitudo Bologna al PalaDozza contro la più attrezzata, più lunga e senza dubbio più forte Trapani. Decisivo per i padroni di casa un grandissimo Riccardo Bolpin da 24 punti, record in carriera per il classe 1997 prodotto del settore giovanile della Reyer Venezia. Stoica prestazione di Mark Ogden che praticamente senza una mano ha dato un contributo fondamentale ai suoi compagni di squadra.

Il match non è stato tecnicamente il più bello di sempre, anzi. Le due formazioni hanno tirato con percentuali bassissime a causa di difese asfissianti per 40 minuti. Alla fine la Fortitudo Bologna è riuscita a portarsi a casa gara-3 con una forza di orgoglio incredibile contro i Trapani Shark, questo soprattutto grazie a un primo quarto da 25 a 11. Un dato che spiega il capolavoro degli emiliani: solo 59 punti subiti contro un attacco estremamente prolifico com’è quello dei siciliani e con un JD Notae che ne ha segnati solo 10, lo stesso che in gara-1 ne aveva messi 39 al PalaShark.

Il risultato conclusivo sul tabellone del PalaDozza è di 63 a 59 in favore della Fortitudo Bologna contro i super favoriti Trapani Shark, che ora dovranno capire come sta Stefano Gentile, il quale ha subito un infortunio alla caviglia nel primo tempo e che nella ripresa non è rientrato.

Fortitudo Bologna: Panni 6, Ogden 5, Bolpin 24, Freeman 8, Fantinelli 6, Sergio 0, Giuri 0, Braccio NE, Kuznetsov NE, Conti 7, Taflaj 3, Morgillo 4. All. Attilio Caja.

Trapani Shark: Notae 10, Alibegovic 15, Mollura 0, Imbrò 12, Horton 9+13R, Gentile 0, Pullazi 5, Pugliatti NE, Mian 0, Marini 4, Mobio 4. All. Andrea Diana.

QUI trovi le stats complete del match.

Immagine in evidenza: Fortitudo Bologna