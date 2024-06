EA7 Milano, Zach LeDay è pronto a tornare all’Olimpia?

L’Olimpia EA7 Milano ha vinto gara-1 delle LBA Finals 2024 a Bologna contro la Virtus ma sta lavorando fortissimo sul mercato. Il nuovo nome – che poi così nuovo non è – per l’EA7 Milano è quello di Zach LeDay, il quale ha già giocato con le Scarpette Rosse nel 2020-2021, ultimo anno in cui Milano non ha vinto lo Scudetto.

A lanciare la notizia è stato Giuseppe Malaguti, uno dei principali insider del basket italiano e che scrive per testate autorevoli:

Probabilmente l’americano, qualora dovesse tornare davvero sotto il Duomo, prenderebbe il posto di Johannes Voigtmann, che in questi anni meneghini ha fatto bene ma non benissimo. Dal tedesco ci saremmo aspettati di più, specialmente a livello europeo.

Stiamo a vedere se davvero Zach LeDay tornerà all’Olimpia EA7 Milano oppure resterà una delle tantissime trattative ben avviate ma mai concretizzate. Di certo possiamo dire che i biancorossi hanno intenzione di fare una super squadra il prossimo anno per tornare almeno ai playoff dopo 2 anni di assenza.

Leggi anche: Valerio Antonini infuoca Gara-3 anche da assente: “Non voglio essere insultato da quella MASSA DI IGNORANTI”

VIDEO: FOLLIA Jayson Granger! “Spara” e fa il gesto del tagliagola a un avversario in finale in Uruguay