VIDEO: FOLLIA Jayson Granger! “Spara” e fa il gesto del tagliagola in Uruguay

Jayson Granger è stato per diversi anni un giocatori di alto livello in EuroLega e l’anno scorso ha deciso di concludere la sua carriera europea alla Reyer Venezia. Nell’estate del 2023 ha deciso di tornare con la sua famiglia in Uruguay e oggi siamo qui a raccontarvi un episodio spiacevole che l’ha visto protagonista.

Nella gara-2 della Lega uruguaiana tra Peñarol e Aguada si sono verificati incidenti tra i giocatori. Jayson Granger del Peñarol ha compiuto diversi gesti minacciosi nei confronti di Santiago Vidal, di Aguada: con le mani ha simboleggiato un’arma che spara e poi ha fatto cenno di tagliargli la gola.

Que se hace con este señor?

Clara incitación a la violencia haciendo señas de armas y la mano al cuello.

Esto no amerita algún tipo de sanción?

Va a quedar impune como la petaca que lanzaron en la primera final?

PÓNGASE LAS PILAS PARA ERRADICAR A ESTOS ENERGÚMENOS. pic.twitter.com/SXUZiQiWef — Rιᥒᥴóᥒ Agᥙᥲtᥱro (@RinconAguatero) June 7, 2024

I giocatori hanno litigato per tutta la partita. Hanno avuto uno scontro alla fine del primo quarto e all’intervallo hanno avuto un altro incidente in cui hanno litigato. In quell’episodio Vidal ha preso un tecnico per provocazione e un fallo antisportivo su Granger per gomitata. Lunedì si giocherà la prossima partita.

Si prevede che nei prossimi giorni i giocatori saranno convocati a testimoniare e che la Procura richiederà un sopralluogo delle telecamere e la comparizione di testimoni. Stiamo a vedere cosa succederà a Jayson Granger.

