Bianchini sul possibile 4° mandato di Petrucci: “Da ‘moriremo democristiani’ a ‘moriremo con Petrucci’ “

Valerio Bianchini, detto “Il Vate”, che ha detto la sua sul possibile 4° mandato di Gianni Petrucci, è uno dei migliori allenatori della storia del basket italiano e ha scritto pagine e pagine di comunicazione negli incontri-scontri con Dan Peterson. Oggi i due sono grandi amici, come dimostra anche questa foto pubblicata dall’ex Cantù e Roma:

Quello che però vogliamo raccontarvi in questo articolo è il pensiero di Valerio Bianchini su Gianni Petrucci, che con tutta probabilità sarà Presidente della FIP per il quarto mandato di fila, quindi fino al 2028. Dal 2012 al 2028.

“Pare che il governo abbia cancellato il tetto dei 3 mandati per i presidenti delle federazioni. Un tempo si diceva: ‘moriremo democristiani’. Oggi dobbiamo dire: ‘moriremo con Petrucci’.”

La battuta naturalmente è legata al fatto che 16 anni di fila come presidente di una federazione sono tantissimi. Ma se la legge lo acconsente, anzi, se cambiano la legge affinché ciò possa accadere, non è colpa di Petrucci. Non è nemmeno colpa di Petrucci se in tutti questi anni non si è mai presentato un candidato valido.

Stiamo a vedere perché da qui al 2024 Gigi Datome potrebbe decidere di “scendere in campo” politico e magari sarà lui il rivale di Petrucci. Anche se a oggi le possibilità sembrano molto basse.

