Un’altra furiosa rissa in NBA, protagonisti Mo Bamba e Austin Rivers

Ieri, nella gara tra Cleveland e Memphis, Dillon Brooks e Donovan Mitchell si erano azzuffati in campo, col giocatore dei Grizzlies poi sospeso dalla NBA per una gara per aver colpito l’avversario “nelle parti basse” di proposito. Ma questa notte, stavolta a Minneapolis, c’è stata un’altra furiosa rissa con protagonisti Mo Bamba e Austin Rivers. Dalle immagini televisive non è chiaro cosa sia successo per far partire questa rissa, ma a quanto pare Bamba, che in quel momento si trovava in panchina, poco prima aveva urlato qualcosa a Rivers dopo una tripla sbagliata. Secondo Kevon Harris, seduto vicino a lui, gli avrebbe urlato: “Questa non è più l’high school!”. Da lì uno scambio non proprio gentile di opinioni tra i due, finché qualcosa non ha fatto scattare il lungo dei Magic.

Fight Night in Target Center pic.twitter.com/9wEt7Ose1Q — Beyond the RK (@beyondtheRK) February 4, 2023

Dalla panchina, Bamba è entrato in campo per confrontarsi con Rivers (e questo da regolamento è già da sospensione), ma i due si sono azzuffati fino a finire a terra, con una moltitudine di giocatori sia dei Magic che dei Timberwolves a cercare di sedare la situazione.

Alla fine sia Rivers che Bamba, insieme a Tauren Prince, Jaden McDaniels e Jalen Suggs, sono stati espulsi. Le provocazioni però non si sono fermate al campo: dopo la partita Austin Rivers, in risposta a una storia di Bamba, ha pubblicato un messaggio diretto all’avversario nelle proprie Instagram stories: “Amico, sono venuto contro di te in 1 vs 5, senza protezione! A te sono serviti i tuoi compagni, altrimenti saresti finito strangolato! Ti conosciamo solo per una vecchia canzone rap [“Mo Bamba” di Shack Wes, ndr], non per il basket. Quindi chiudi la bocca. E Orlando è la mia città, chiedi in giro e verifica. A loro tu non piaci… Fattuale!”.