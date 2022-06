Un’altra tragedia, è morto a soli 25 anni Caleb Swanigan

Un anno fa le immagini di Caleb Swanigan in condizioni fisiche pietose, gravemente obeso, avevano generato scalpore. Il giocatore era da poco stato arrestato per possesso di marijuana e dalla sua ultima apparizione su un campo NBA era trascorso solo un anno. Ora è pervenuta dal suo ateneo, Purdue, una notizia a dir poco tragica: Swanigan è morto ad appena 25 anni.

💔 Devastated.

Our thoughts and prayers to Caleb Swanigan’s family and friends. The world lost a gentle soul last night.

Love you Biggie. pic.twitter.com/spU2hQtJdi

