Unics Kazan, ufficiale la firma dell’ex NBA OJ Mayo

Dopo i rumors dei giorni scorsi, questa mattina è arrivato anche l’annuncio ufficiale. OJ Mayo è un nuovo giocatore dell’Unics Kazan e scenderà quindi in campo in Eurolega nella stagione che sta per aprirsi. L’americano, compagno di Daniel Hackett al college, ha giocato per tanti anni in NBA con un ruolo rilevante, finché non è stato squalificato dalla Lega per violazione dei protocolli anti-droga. Da allora, era il 2016 e giocava a Milwaukee, Mayo è stato fermo due anni prima di tornare in campo. Per lui esperienze a Porto Rico, Taiwan e infine in Cina.

О Джей Мэйо – новичок УНИКСа!🤝 УНИКС подписал однолетний контракт с 33-летним американским атакующим защитником О Джей Мэйо (196 см, 95 кг), за плечами которого 8 сезонов в Национальной Баскетбольной Ассоциации✅ pic.twitter.com/9i6ecI0FTZ — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) September 20, 2021

OJ Mayo, 33 anni, è alla prima esperienza in Europa. In 8 stagioni NBA prima della squalifica, l’americano aveva segnato 13.8 punti di media, 18.5 nel suo anno da rookie. Nell’ultima stagione ai Bucks stava segnando 7.8 punti a partita.