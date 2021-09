Virtus Bologna, Ekpe Udoh fuori 6 mesi: i nomi dei possibili sostituti

Nonostante la Virtus Bologna, nel suo comunicato di ieri, non specificasse ancora i tempi di recupero, secondo La Gazzetta dello Sport di oggi Ekpe Udoh dovrà stare fuori almeno 6 mesi. Il centro si è rotto completamente il tendine rotuleo del ginocchio sinistro nella gara di Supercoppa contro Tortona e dovrà operarsi.

La Virtus nel frattempo è subito pronta a tornare sul mercato, a questo punto alla ricerca di un titolare che sostituisca Udoh per tutta la stagione. Il reparto lunghi bianconero attualmente comprende Amedeo Tessitori, Kevin Harvey, Mouhammadou Jaiteh e Amar Alibegovic. Secondo la Gazzetta, tra i nomi per sostituire il nigeriano infortunato ci sarebbe anche quello di Julian Gamble, free agent dopo due anni proprio alla Virtus Bologna.

Non solo, comunque: secondo la rosea, la Virtus starebbe pensando anche ai free agent Alex Tyus, Tarik Black e Miro Bilan. I primi due hanno un’elevata esperienza europea, avendo giocato in alcune big di Eurolega per diversi anni. Il secondo è stato tra i candidati all’MVP della scorsa Serie A con la maglia di Sassari, ma dopo il Preolimpico con la Croazia non ha ancora trovato contratto. Sempre stando a quanto scritto dalla Gazzetta, Scariolo potrebbe però preferire un profilo diverso da tutti quelli elencati, vale a dire un giocatore con esperienza NBA. In quest’ottica ieri era stato fatto il nome di Jordan Bell.

