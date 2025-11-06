Valerio Antonini deferito dalla FIGC: la sua risposta via social

Nelle scorse ore sul sito della FIGC è apparso un comunicato con cui la Federazione deferisce Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, rispettivamente presidente e procuratori dell’FC Trapani “per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati nonchè per non aver provveduto al versamento dei contributi Inps e delle ritenute IRPEF relativi alla mensilità di agosto 2025 nonché dei contributi dovuti al fondo di fine carriera relativi alle mensilità di luglio e agosto 2025″.

Nella stessa nota della FIGC viene sanzionato con il deferimento anche Matthew Christopher Rizzetta, patron del Napoli Basket e del Campobasso “per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi Inps relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di luglio e agosto 2025 del piano di rateazione in essere con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione”. Entrami i club, FC Trapani e Campobasso, militano in Serie C.

Dopo poco è arrivata la risposta via social di Antonini, che ha scritto sul proprio profilo Facebook quanto segue, negando di aver mancato di pagare i propri tesserati:

Si tratta dell’ennesima tegola per il presidente della Trapani Shark che sul finire della scorsa stagione aveva visto la propria squadra di calcio penalizzata di 8 punti per crediti d’imposta inesistenti, e anche la formazione cestistica aveva subito un -4 in classifica ai nastri di partenza della stagione regolare 2025-26 a causa di irregolarità amministrative. In più nelle scorse settimane c’è stata la rottura totale tra Antonini e l’amministrazione comunale di Trapani, col probabile esodo del club dal PalaShark a partire da dicembre. Ora l’FC Trapani rischia un’altra penalizzazione.

Foto: Trapani Shark