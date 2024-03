Valerio Antonini: “Petrucci grandissimo presidente, conosce il basket come pochi”

In questi mesi di Valerio Antonini, patron del Trapani Shark, si è parlato parecchio. Non solo per la fortissima squadra allestita per la Serie A2, principale candidata alla promozione, ma soprattutto per alcune uscite, diciamo così, “colorite”. Da quando è alla guida del club siciliano, che oltre al basket ha una squadra anche nel calcio in Serie C, Antonini è intervenuto su parecchi temi: celebre la sua diatriba con i tifosi e la società del Torino Basket, nelle scorse settimane ha ordinato il daspo “interno” ad un tifoso trapanese perché lo aveva preso in giro e insultato su Facebook.

Intervistato da TeleSud, Antonini ha rilasciato altre dichiarazioni degne di nota. Per esempio ha detto che il tifoso bannato dalle partite di Trapani “ha dato delle pecore ai tifosi della squadra e per questo ha creato un pericolo pubblico”. Ma il patron dei granata ha anche tessuto le lodi di Gianni Petrucci, presidente FIP che tra qualche mese sarà impegnato per l’ennesima volta a difendere il proprio ruolo alle elezioni.

“Il basket ha un grandissimo presidente in Gianni Petrucci, uomo di un’intelligenza e di una preparazione, soprattutto di una conoscenza del fenomeno cestistico, come pochi. Però purtroppo chi gli sta intorno non consente di arrivare a sviluppare il fenomeno basket come meriterebbe. La Lega di A2 consente di avere diritti televisivi, sponsor principale a quattro soldi e sai quanti soldi retrocede alle squadre? Zero. Impossibile. Questa cosa è impossibile e succede solo in Italia. La Lega di Serie A? Cifre ridicole. E questo succede perché ci si accontenta delle noccioline, chissà per quale motivo, perché chi gestisce i diritti televisivi, chi gestisce questo tipo di attività, non lo fa nell’interesse della società, lo fa nell’interesse personale, di occupare quel ruolo come ‘prenditore’ e quindi non porta nessun vantaggio a chi vuole investire e a chi vuole fare sport seriamente. Se mi devo scontrare con questo tipo di gente, sono il numero uno a farlo e lo farò con tutto l’interesse di farlo” ha detto Valerio Antonini, parole riprese da Sportando.