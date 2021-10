Varese, Andrea Conti risponde a Caja: “Insulti e maleducazione il suo mantra quotidiano”

Dopo le durissime parole di Attilio Caja su di lui, Andrea Conti, dimissionario GM della Pallacanestro Varese, ha risposto per le rime. Conti, attraverso una nota inviata a Sportando, ha dato la sua versione dei fatti su quanto accaduto con l’ormai ex allenatore biancorosso, esonerato nel corso della stagione scorsa.

L’ex dirigente di Varese ha dato a Caja del “maleducato”, accusandolo di aver mortificato nel corso degli anni membri dello staff e giocatori a tal punto da compromettere anche il mercato della squadra. Conti ha parlato anche del rapporto tra il coach e Luis Scola. Questa la nota pubblicata su Sportando:

Non c’è curriculum per contrastare la maleducazione di una persona… il Sig Caja ha perso l’ennesima occasione di essere un Signore, il quale non è! Una persona che fa dell’insulto e della mancanza di rispetto il suo mantra quotidiano, una persona che parla male di tutti a prescindere o parla bene solo quando gli conviene.

Una lunga lista di giocatori persi in questi anni perché non volevano più essere allenati da lui o non presi perché i giocatori tra loro si parlano.. giocatori che ci hanno chiesto di essere ceduti a stagione in corso, assistenti allenatori mortificati e trattati male. Mi viene da ridere se penso che vorrebbe uscire a cena con Luis Scola, avremo fatto 6 riunioni per cercare di mediare una situazione che si stava incrinando pesantemente per la gestione degli allenamenti e non solo. Scola da grande persona e campione aveva sempre preso le difese del gruppo e dello spogliatoio e non sopportava certi comportamenti… ma chi poteva più sopportarli.

Il Sig Caja era stato avvisato più volte da me e dal Sig Bulgheroni in un pranzo con presente il suo agente Virginio Bernardi… ma dopo l’ennesimo tentativo di mediazione, successe il Pandemonio dopo la vittoria in Supercoppa con Cantù. Urlando e sbraitando come gli succedeva spesso e insultando davanti agli assistenti e al preparatore due giocatori tra cui in maniera pesante quello con cui vorrebbe uscire a cena. Da lì una situazione insostenibile e si decise di esonerarlo il giorno seguente. Ricevette anche una denuncia che perse in arbitrato con testimonianze depositate da parte mia e dei presenti.

Ci sarebbe da scrivere un libro, la Pallacanestro Varese viene e verrà prima di ogni cosa, il club prima di tutto, bisogna tenere le distanze da certi comportamenti, i valori e l’etica devono primeggiare sempre ed essere la forza di ogni club! Luis Scola riporterà Varese dove merita, è stato un grande campione e ha idee molto innovative per il futuro! Personalmente ho grande stima per tutto il CDA della pallacanestro e tutte le persone dell’ufficio e dello staff che non finirò mai di ringraziare!

Forza Varese sempre