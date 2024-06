Varese batte un colpo: ecco Justin Gray!

La Pallacanestro Varese annuncia sui propri canali il primo colpo del mercato 23/24: si tratta di Justin Gray, guardia proveniente da Brose Bamberg. Ala classe ’95, Gray è un giocatore molto atletico, ottimo difensore e specialista al tiro dall’arco vantando percentuali del 43.5%

Justin Gray si forma alla Texas Tech University e giunge presto in Inghilterra ai Flyers Bristol, performando con circa 14 punti, 5 rimbalzi e 3 assist di media a partita. Segue l’esperienza al KB Rahoveci in Kosovo e in Portogallo, al CAB Madeira (15.6 punti, 5.2 rimbalzi e 1.4 stoppate). Dopo brevi esperienze in Polonia e Grecia vola in Germania al Bamberg, con cui registra 9.1 punti (43.5% da 3) e 3.3 rimbalzi a gara in 20.7 minuti di utilizzo.

Varese ha dimostrato un buonissimo occhio nello scouting degli shooter negli ultimi anni, mettendo sotto contratto diversi giocatori specialisti dall’arco, in piena linea con la filosofia cestistica americana del coach.

