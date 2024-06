EA7 Milano fiuta il colpo: anche Shengelia nel mirino?

L’EA7 Milano è letteralmente scatenata e sta concludendo una serie di operazioni per rivoluzionare il roster. Giuseppe Malaguti di Sportando ha parlato di interesse concreto per Tornik’e Shengelia, oggetto di desiderio di mezza Europa nelle ultime settimane e ormai prossimo ad abbandonare le VuNere. Sul georgiano sono forti Stella Rossa e Panathinaikos.

Nelle ultime ore sono arrivati gli annunci tanto attesi relativi agli ingaggi di Zach LeDay e Josh Nebo, che si aggiungono ad Armoni Brooks e Nenad Dimitrjievic.

L’idea di riportare in Italia la stella NBA Danilo Gallinari si è definitivamente arenata dopo le dichiarazioni dello stesso giocatore che ha indicato la sua volontà di restare oltreoceano anche il prossimo anno.

Rivoluzione totale

Sarà una squadra totalmente nuova, in netta rottura con il passato che ha visto per diversi anni vestire la canotta meneghina a giocatori come Hines, Hall e lo stesso Melli. Se dovesse arrivare Shengelia, Milano porterebbe sotto le plance quattro giocatori di livello internazionale davvero importante: LeDay, Nebo, Mirotic e Shengelia.

La situazione di Shavon Shields e Stefano Tonut è particolare, non si escludono addii ma al momento la soluzione più probabile è la permanenza in biancorosso. Nei giorni scorsi si era inoltre parlato di Will Clyburn, in uscita dall’Efes.

Leandro Bolmaro sarà probabilmente il quinto annuncio di mercato e formerà con Dimitrejivic la coppia di playmaker per rimpiazzare Napier e una probabile partenza di Lo. Al Bayern Monaco andranno circa 700.000 euro di buyout.

Infine Gabriele Procida sarebbe uno dei nomi sul taccuino di Messina per il parco italiani, visto il sempre più improbabile arrivo di Abass.

L’EA7 Milano è destinata a restare la regina indiscussa della prossima LBA, con l’obiettivo di centrare un piazzamento nelle Final Four Eurolega che manca dal 2021.

