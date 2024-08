Danilo Gallinari si unisce agli allenamenti di Treviglio, in attesa di una chiamata

Il futuro di Danilo Gallinari è ancora altamente incerto. Quello che si può dire con sufficiente sicurezza è che l’azzurro, terminato il Preolimpico di San Juan, ha escluso una firma in Europa che ora appare sempre meno probabile. La volontà di Gallinari è rimanere in NBA per almeno un’altra stagione, magari in una contender con un ruolo limitato come successo a Milwaukee nel finale dello scorso anno. Ad oggi però non sono arrivate chiamate.

E allora Gallinari, terminate le vacanze in Sardegna insieme alla famiglia, oggi si è unito agli allenamenti della Tav Treviglio Brianza Basket, formazione di Serie B, al PalaFacchetti. Proprio in Brianza il Gallo ha giocato da ragazzino, da avversario con Casalpusterlengo, prima di esplodere all’Olimpia Milano, club a cui viene insistentemente accostato ma che non sembra essere nel suo destino nella stagione che verrà.