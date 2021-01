Verso Trieste-Reggio Emilia, coach Martino: “Daremo il massimo per vincere la partita”

Dopo la sconfitta all’overtime contro Sassari, la UNAHOTELS Reggio Emilia è pronta a tornare in campo per il suo penultimo impegno del girone d’andata. Sul parquet di Trieste infatti, andrà in scena domani alle ore 20:00 il recupero della settima giornata di Serie A UnipolSai.

Queste le parole di coach Antimo Martino: “Torniamo in campo dopo una partita che, se da un lato ci ha lasciato amarezza per aver sfiorato la vittoria e la brutta notizia dell’infortunio di Justin Johnson, dall’altro è stata sicuramente caratterizzata da tanti aspetti positivi nella prestazione di squadra, da cui dobbiamo ripartire per affrontare una partita piena di insidie come quella contro Trieste. Ognuno di noi, dal primo all’ultimo, dovrà fare il massimo per fare una gara importante e cercare di conquistare una grande vittoria”.

Il match sarà diretto da Guido Giovannetti, Guido Federico Di Francesco e Andrea Valzani, e verrà trasmesso in esclusiva su Eurosport Player.

