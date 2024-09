VIDEO: CLAMOROSA vittoria del Leyma Coruña contro il Real Madrid grazie a un gioco da 4 punti

Al termine del primo turno della regular season della Liga Endesa spagnola, il Leyma Coruña ha sconfitto il Real Madrid per 86 a 85.

In un Coliseum da Coruña gremito, con 9.300 tifosi che hanno assistito alla prima partita di ACB nella storia della squadra di La Coruña, la 31enne guardia cubana, Yunio Barrueta, ha completato un gioco da quattro punti per consegnare alla sua squadra una famosa vittoria.

DOWN goes Real Madrid with a 4-POINT PLAY 🤯

Yunio Barrueta gives the win to RICO LEYMA CORUÑApic.twitter.com/zFVEbJmUne

