Com’è andato l’esordio di Maverick Rowan con Pistoia?

Non è stata un’estate semplice per Maverick Lewis Rowan e la dirigenza americana di Pistoia, a lungo contestata dai tifosi per il ritardo nell’annuncio del coach e per la scelta di mettere sotto contratto il figlio del Presidente, Ron Rowan, pur non avendo il classe 1996 chissà quale esperienza a livello pro.

Maverick Rowan non ha mai risposto a queste critiche e ha sempre continuato a lavorare, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, amichevole dopo amichevole, fino alla prestazione di oggi. L’americano ha giocato tantissimo, ben 35 minuti, e ha messo a segno 17 punti, conditi anche da 6 rimbalzi, per un totale di 15 di valutazione.

Sicuramente non ha tirato bene dal campo (1 su 6 da tre punti non è proprio il top) però ha dimostrato personalità e soprattutto che ci può giocare a questi livelli. Sistemando un po’ queste percentuali, possiamo dire di avere davanti un buonissimo giocatore di Serie A.

Come sempre, una rondine non fa primavera però di certo non è stata una prestazione banale per Maverick Rowan a Pistoia e soprattutto ha fatto capire di avere carattere da vendere, specialmente contro una squadra di livello com’è la formazione allenata da coach Igor Milicic.

Immagina in evidenza: Pistoia Basket 2000

Leggi anche: L’esordio in Serie A di Eric Paschall è stato un FLOP PAZZESCO!