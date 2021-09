VIDEO: Dwight Howard canta “Tutti Frutti” mascherato da polpo

Negli USA, sul canale Fox, va in onda un programma in titolato “The Masked Singer”, giunto alla sua sesta stagione. In questo format, alcune celebrità travestite cantano in una gara ad eliminazione che alla fine, all’ultima puntata, incorona il vincitore di quell’edizione. In passato hanno partecipato anche giocatori NBA come Lonzo Ball e Victor Oladipo, nell’ultima puntata invece è toccato a Dwight Howard.

Il centro dei Los Angeles Lakers si è presentato travestito da polpo cantante ed ha interpretato la hit “Tutti Frutti” di Little Richard, risalente al 1955. L’identità di Dwight Howard è stata la prima ad essere rivelata nel programma, perché suo malgrado è stato anche il primo ad essere eliminato. Il giocatore l’ha comunque presa con filosofia: “È come se io e questo polpo ci fossimo scelti a vicenda. Siamo uguali, siamo stati fraintesi tutta la nostra vita. La gente ha paura di lui, ma una volta che hanno conosciuto il polpo hanno visto quanto invece sia figo, intelligente, ed ora hanno una visione differente. Volevo rappresentare alcune di queste caratteristiche del polpo nel mio personaggio”.

