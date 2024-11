VIDEO: Franz Wagner MERAVIGLIOSO! Anthony Davis sbaglia 2 liberi e il tedesco segna il game-winner contro i Lakers

Giovedì sera sembrava che i Los Angeles Lakers fossero sulla via della vittoria contro gli Orlando Magic. A 19 secondi dalla fine, i Lakers erano in vantaggio di due punti, 118-116, e avevano il possesso della palla. Bastava mettere in ghiaccio la partita con due tiri liberi. Ma Anthony Davis ha sbagliato entrambi i suoi tiri liberi, ponendo le basi per un disastro per i Lakers, grazie a una tripla a sangue freddo di Franz Wagner.

Wagner, che si è assunto l’onere di segnare per i Magic in seguito all’infortunio di Paolo Banchero, è stato fenomenale giovedì. Tutti nel palazzo sapevano che avrebbe preso il tiro; ha isolato Cam Reddish in cima alla chiave e ha lanciato una tripla da lontanissimo in stepback che ha fatto fortissimo e ha lasciato solo due secondi sul cronometro della partita.

FRANZ WAGNER GAME-WINNER SINKS THE LAKERS AT HOME 😤pic.twitter.com/EIEQxAUR6O — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 22, 2024

I Lakers hanno ancora la possibilità di recuperare il vantaggio, ma alla fine i Magic di Franz Wagner costringono Davis a un tiro difficile in quello che sarebbe stato un rapido riscatto dal suo errore ai tiri liberi. I Magic tornano a casa con una vittoria per 119 a 118 contro i Lakers, per non rimanere a mani vuote nella loro annuale trasferta a Hollywood.

