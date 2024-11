EA7 Milano, striscione contro la guerra e primo quarto in silenzio: il gesto degli ultras

Questa sera, in occasione della gara interna tra Olimpia EA7 Milano e Maccabi Tel-Aviv, i tifosi biancorossi dei Milano Brothers hanno organizzato una protesta pacifica per sensibilizzare su ciò che da oltre un anno sta avvenendo in Medio Oriente, in particolare nella striscia di Gaza. Prima del match, fuori dai cancelli del Forum, gli ultras biancorossi hanno esposto uno striscione con la scritta “Stop the War”.

Successivamente il tifo organizzato meneghino ha denunciato via social l’intervento delle forze dell’ordine, che avrebbero vietato la distribuzione all’interno del Forum di un volantino di carta in cui si scriveva delle violenze e del razzismo nei confronti dei palestinesi.

Da qui la decisione degli ultras di osservare 10′ di silenzio all’inizio della gara, prendendo il proprio posto in curva solo alla fine del primo quarto. Un gesto in risposta “all’indifferenza mostrata dalle istituzioni sportive e alle restrizione imposte alla libertà di espressione” in occasione della partita di questa sera.

È la seconda volta, nelle ultime settimane, che i tifosi di un’altra squadra di EuroLega sono protagonisti di questi messaggi in occasione di una partita interna contro il Maccabi. Due settimane fa gli ultras del Panathinaikos avevano realizzato una coerografia contro la guerra, esponendo diverse bandiere palestinesi.