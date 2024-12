Trapani schianta Reggio Emilia, Valerio Antonini: “Siamo da Scudetto!”

La Trapani Shark ha dato oggi un’ulteriore prova della sua forza: i siciliani hanno schiantato l’ottima Reggio Emilia, reduce da 6 vittorie consecutive, con il punteggio di 109-73. La squadra di Jasmin Repesa ha mandato 6 giocatori in doppia cifra, ha fatto segnare il primo punti in Serie A al capitano Marco Mollura e ha anche centrato la qualificazione aritmetica alle Final Eight di Coppa Italia a Torino. L’entusiasmo è ovviamente alle stelle e Valerio Antonini non ha perso occasione per celebrare la propria squadra.

“Lo dico dal primo giorno, siamo da scudetto e lotteremo fino all’ultima goccia di sudore!” ha scritto su X il patron granata, applaudendo tutti i suoi giocatori per la vittoria e il traguardo. Infine una richiesta al pubblico siciliano: “Tutti a Torino adesso, che i trapanesi invadano sportivamente la città dimostrando a tutti cosa siamo diventati oggi!”.

In preda all’entusiasmo per una stagione finora estremamente positiva, tantissimi trapanesi stanno seguendo la Shark nelle trasferte in giro per l’Italia. Sicuramente lo faranno anche per la Coppa Italia, in programma dal 12 al 16 febbraio a Torino. Con il sogno di conquistare il primo trofeo della storia del club nella massima serie.

Foto: Trapani Shark