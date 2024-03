VIDEO: Le 10 triple di Markus Howard che annientano Granada

Markus Howard è senza dubbio uno dei migliori scorer della pallacanestro europea e lo sta dimostrando con delle prestazioni fuori dal comune durante tutta questa stagione: l’americano classe 1999 sta incendiando tutte le retine europee e la partita di questa sera in Liga ACB è stata l’ennesima gara in cui ha riempito il foglio delle statistiche con i suoi canestri, uno più difficile dell’altro.

Contro il Coviran Granada, Markus Howard sembra averla presa sul personale, infilando una tripla dopo l’altra: il Baskonia ha vinto 104-88, scavando il solco decisivo in un terzo quarto da 26-15 e l’esterno USA ha firmato un tabellino da 37 punti, tirando con un fantascientifico 10/14 da 3 punti, che rappresenta il nuovo record per numero di tiri da 3 segnati nella storia del club basco.

Il Baskonia si trova al nono posto in Liga ACB con un record di 14 vittorie e 11 sconfitte e all’ottavo posto in Eurolega con 16 successi in 29 gare.

